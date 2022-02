Controlli a Pisa: fermati 18 veicoli e identificate 93 persone

Nella mattinata di ieri 8 febbraio, con l’ausilio di 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della polizia di Stato di rinforzo da Firenze, di una pattuglia della Polfer e una della Municipale, si sono svolti a Pisa, specificamente nella zona della stazione centrale, lungo l’asse di Corso Italia e nelle aree limitrofe, mirati servizi straordinari di controllo del territorio per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti ed i reati di microcriminalità e per prevenire ogni altra condotta pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso del servizio sono state identificate 93 persone e controllati 18 veicoli.