Dal carcere Don Bosco al centro di espulsione in Puglia: sarà imbarcato su un volo per Tunisi

Nella tarda serata di ieri (8 febbraio) una pattuglia della questura si è recata al carcere don Bosco di Pisa dove ha prelevato un tunisino 27enne che stava per essere scarcerato, dopo aver trascorso in custodia cautelare alcune settimane per fatti di droga, commessi tra il centro storico e la zona della stazione e di porta Fiorentina.

L’illusione di essere finalmente libero da parte del giovane tunisino si è infranta di fronte all’evidenza che la Polizia lo avrebbe scortato in Questura, dove ha trascorso la notte durante la quale i poliziotti hanno compilato tutte le carte necessarie ad accompagnarlo ad un centro di permanenza e di espulsione, il tutto finalizzato alla sua definitiva espulsione dal territorio nazionale.

E’ stato ottenuto il nulla osta da parte della procura della Repubblica e un posto al Cpr di Bari Palese da parte del dipartimento della pubblica sicurezza, e pertanto stamattina (9 febbraio) il giovane è stato scortato da una pattuglia della polizia di Stato alla volta della Puglia, da dove sarà imbarcato su un prossimo charter per Tunisi. L’ espulsione definitiva di questo spacciatore segue di 48 ore quella di un suo collega gambiano, fermato da una volante in piazza Vittorio e accompagnato anche lui al Cpr di Bari.