Frontale tra un’auto e un mezzo pesante: 34enne muore sul colpo

Incidente mortale nella notte appena trascorsa alle 4,25 a Empoli, nella frazione di Brusciana.

La tragedia, che ha visto come vittima un giovane automobilista, 34 anni, è avvenuta pochi minuti prima delle 4,30 sulla statale 429 Senese Romana.

Un frontale fatale tra la vettura condotta dal 34enne, e un mezzo pesante.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118, con un’ambulanza e l’automedica, che hanno tentato di tutto per cercare di rianimare il conducente dell’auto, ma a niente sono valsi i soccorsi. Il 34enne è morto sul colpo.

Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.