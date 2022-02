Fucecchio attende la ‘carica dei 500’: sabato al Corsini c’è il Livorno

Fucecchio sotto assedio (sportivo) sabato (12 febbraio) pomeriggio. Sono infatti attesi allo stadio comunale Filippo Corsini 500 supporter della squadra di calcio del Livorno per la sfida del campionato di Eccellenza con il Fucecchio che milita nel girone B nella stessa divisione.

Il fischio d’inizio alle 14,30 con i tifosi livornesi che si presenteranno ai cancelli già con il biglietto d’ingresso in tasca in quanto i tagliandi necessari alla tifoseria sono già stati recapitati alla dirigenza della squadra ospite per la relativa vendita. Per i supporter della squadra di casa, in questo caso si fa per dire, la prevendita è già iniziata al punto di ritrovo sotto la tribuna dalle 14 alle 16 di oggi, dalle 8 alle 11 – dalle 14 alle 16 e dalle 18,30 alle 20 di domani, e persino sabato mattina dalle 8 alle 11.

Il Livorno, ripartita dalle serie minori a seguito del fallimento, è in testa alla classifica, il Fucecchio penultimo. Si annuncia quindi una partita importante per entrambe le compagini: per quella labronica per mantenere la vetta, per il Fucecchio per cercare di uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Al momento per quanto concerne la tifoseria ospite non è stata annunciata la presenza di pullman per cui è certo che la “carica dei 500” avverrà con auto private. Per questo motivo il personale della polizia locale Valdarno Ovest, che comprende Fucecchio e Cerreto Guidi, sarà coadiuvato dai colleghi degli altri distretti della polizia locale dell’Unione come del resto avviene per le partite casalinghe dell’Empoli. Sarà necessario indicare o riservare i parcheggi per gli ospiti nei pressi dello stadio Corsini, come ad esempio quello di piazza XX Settembre, o della zona della Ferruzza pochi distanti, come ad esempio i due viali Marco Polo, che per la loro estensione possono ospitare numerose auto e ben si prestano per il deflusso verso la circonvallazione o la FiPiLi senza attraversare il centro di Fucecchio. Personale potenziato anche per quanto concerne la presenza di polizia e carabinieri che dovranno occuparsi della gestione dell’ordine pubblico sia dentro che fuori lo stadio.

Non è la prima volta che il Fucecchio ospita il Livorno, era già successo in passato quando la società labronica, sempre per vicissitudini extracalcistiche, era finita nelle serie minori. Anche i loro cugini pisani, sempre per vicissitudini extracalcistiche, hanno calcato il terreno di gioco del Filippo Corsini. Erano gli anni Novanta, ed era il Pisa di Romeo Anconetani , he era presente al seguito della squadra. Oggi la compagine della città della torre pendente milita in serie B ed è seconda in classifica candidata con ottime chances al passaggio nella massima divisione.