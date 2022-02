Due ladri di rame sorpresi a rubare in una ex conceria: arrestati

Ladri di rame e cavi elettrici in azione a San Miniato.

Due malviventi sono stati bloccati dai carabinieri mentre erano in azione a Ponte a Egola, in una conceria in disuso. I due quando sono arrivati i militari erano intenti a sottrarre cavi elettrici al fine di recuperare i filamenti in rame in essi contenuti. Sottoposti a perquisizione sono stati inoltre sorpresi in possesso di una tronchese di grandi dimensioni e di un cacciavite.

Arrestati, trattenuti in camera di sicurezza, sono stati giudicati stamane con rito direttissimo.

In manette per furto è finito anche un 25enne. I carabinieri di Castelfranco lo hanno sorpreso mentre si allontanava a piedi da un negozio dove aveva appena rubato un computer portatile che è stato restituito poi ai legittimi proprietari.