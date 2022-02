Fucecchio, via libera al ripristino delle frane: saranno finanziate con le risorse del Pnrr

Via libera a Fucecchio al ripristino delle frane in via Montebono, in via delle Fornaci e in via Ramoni con le risorse del Pnrr. I progetti dei tre interventi sono stati approvati in linea di fattibilità tecnica ed economica dalla giunta comunale e inclusi nella lista per l’accesso ai contributi per l’importo rispettivamente di 120mila euro, di 800mila euro e di 200mila euro.

Un conto totale non indifferente in questo momento particolare per un ente locale al quale vengono incontro le risorse previste nel Pnrr per le quali l’amministrazione comunale fucecchiese si è messa in coda anche per altri interventi come ad esempio il rifacimento della pista di atletica dello stadio in viale Buozzi, e alcuni interventi nei plessi scolastici ed al palazzetto dello sport in piazza Pertini. L’intervento in via Montebono iniziava in effetti a essere improcrastinabile in quanto la circolazione in quel punto è particolarmente pericolosa. La frana si era verificata a fine gennaio dello scorso anno a distanza di pochi metri da un altro movimento franoso più piccolo avvenuto tre anni prima.

Il personale del settore tecnico del Comune di Fucecchio posizionò subito i new jersey per delimitare la frana e da allora quel tratto viene percorso a senso unico alternato provocando negli automobilisti una certa apprensione in quanto a ridosso di una curva e a pochi metri da un altro cedimento stradale avvenuto alcuni anni prima e ancora da ripristinare. Il progetto di fattibilità redatto da due tecnici esterni all’ente, ne prevede il ripristino e la messa in sicurezza per l’importo stimato di 120mila euro. Situazione un po’ diversa e complicata per la frana in via delle Fornaci anch’essa risalente a gennaio dello scorso anno. L’intervento di ripristino si presenta più difficile in quanto un tratto della strada era andato giù spezzando a metà la carreggiata rendendola inagibile. Un disagio che rende problematico l’accesso all’unica abitazione interessata, quella rimasta tagliata fuori dalla frana (se non facendo un percorso più lungo).

Per questo intervento l’importo stimato nel progetto approvato in linea di fattibilità tecnica è di 800mila euro ed è stato redatto sempre da due tecnici esterni all’ente. Per quanto concerne via Ramoni i movimenti franosi da ripristinare sono due: in località Torre nei pressi dell’intersezione con via San Gregorio ed a Massarella. Il progetto approvato che è stato redatto da due tecnici esterni all’ente, prevede il ripristino e la messa in sicurezza delle due frane per l’importo complessivo di 200mila euro. Tutti gli interventi descritti potranno essere attivati subordinatamente al reperimento delle risorse finanziarie previo adeguamento degli atti di programmazione e di bilancio.