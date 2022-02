Nasconde la droga nelle mutande: arrestato

La volante ha notato, ieri sera verso le 21,45, un uomo in galleria Gramsci a Pisa, di robusta costituzione fisica, con addosso un giubbotto a righe colorate, jeans e cappello in testa che stava cedendo dello stupefacente ad un cliente per poi allontanarsi in direzione stazione ferroviaria.

Tempestivamente la pattuglia, richiesto ausilio di una seconda volante, ha fermato l’ acquirente, mentre la seconda pattuglia avuta la descrizione del presunto spacciatore si è occupata di rintracciare quest’ ultimo.

Il presunto acquirente è stato bloccato poco distante e a precisa richiesta dei poliziotti ha consegnato un pezzetto di sostanza solida avvolta nel cellophane che da successive analisi è risultata hashish del peso di 1 grammo, riferendo di essere stato avvicinato dall’uomo di colore che gli chiedeva se volesse del fumo e di averla acquistata per 5 euro.

Il 21enne salvadoregno, regolarmente residente a Pisa, è stato portato in questura e, dopo il sequestro amministrativo per uso personale della sostanza stupefacente è stato messo in libertà.

Nel frattempo l’ altra pattuglia ha bloccato lo spacciatore, identificato per un 35enne nigeriano, residente a Livorno, con precedenti di polizia per reati contro la persona, in regola con la normativa sul soggiorno. Perquisito è stato trovato con la droga all’interno negli slip: tra le natiche aveva una busta di plastica in cui aveva diviso parte dello stupefacente in un pezzo di 40 grammi e 5 barrette all’interno di una scatolina in alluminio del peso 0,9 grammi ciascuno. La strana postura tenuta dal nigeriano durante la perquisizione personale non è sfuggita ai poliziotti, che hanno facilmente scovato lo stupefacente così bizzarramente occultato dal soggetto. A seguito di ciò, il cittadino nigeriano veniva tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti..

Il giudice stamani ha convalidato l’ arresto, ha rimesso in libertà l’ arrestato, aggiornando l’ udienza per la trattazione nel merito.