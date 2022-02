Controlli straordinari a Pisa, identificate 43 persone

Nella serata di ieri (11 febbraio), in centro a Pisa, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, composto da pattuglie della polizia, dei carabinieri della Guardia di finanza e della polizia municipale, cui ha partecipato anche personale Nas dei carabinieri di Livorno, predisposto per contrastare le attività illegali nel centro cittadino e per vigilare sull’osservanza delle disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Nel corso del servizio sono state identificate 43 persone, controllati 13 esercizi commerciali e sei veicoli.