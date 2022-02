Occupano un immobile della Provincia abbandonato: denunciati in due

Nella mattinata di ieri (11 febbraio), personale delle volanti della polizia in largo Sidney Sonnino angolo ponte della Cittadella, in uno stabile in disuso appartenente alla Provincia, ha proceduto al controllo degli interni, dove i residenti di recente avevano segnalato presenze sospette.

I poliziotti hanno sorpreso all’interno, dopo un iniziale tentativo di fuga un 48enne ed un 30enne, di origine tunisina, entrambi già conosciuti per spaccio di stupefacenti, che avevano ricavato all’interno giacigli di fortuna. Entrambi, accompagnati in ufficio per gli accertamenti di rito ed il rituale fotosegnalamento, al termine degli adempimenti sono stati denunciati per il reato di invasione di edifici. Avviate nei loro confronti le procedure di espulsione dal territorio nazionale in quanto irregolari sul territorio nazionale.