Cade dalla scala, arriva l’elisoccorso Pegaso

Ha sbattuto la testa e la faccia e lamentava scarsa sensibilità a gambe e braccia. Quando i soccorritori inviati dal 118 lo hanno trovato a terra, hanno prestato i primi soccorsi e ritenuto di chiedere l’intervento dell’elisoccorso Pegaso.

Nella mattina di oggi 13 febbraio, l’uomo, 63 anni, è caduto da una scala per cause e con dinamica ancora in corso di accertamento. E’ accaduto a Volterra.

(notizia in aggiornamento)