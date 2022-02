Alla guida ubriachi e con la droga, trovati nell’Empolese Valdelsa

Durante lo scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Empoli hanno intensificato i controlli serali e notturni nell’Empolesa Valdelsa, con verifiche mirate a obiettivi sensibili, appositamente individuati per prevenire e reprimere reati, contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e, in generale, violazioni delle norme inerenti all’ordine e alla sicurezza pubblica, anche alla luce delle graduali riaperture di locali da ballo e di centri di aggregazione giovanile.

In particolare nella notte tra l’11 ed il 12 febbraio, a Empoli, i militari del Radiomobile hanno denunciato un 20enne che è stato controllato alla guida di una autovettura con un tasso alcolemico superiore al consentito, con conseguente ritiro della patente di guida e perdita totale dei punti trattandosi di patentato da meno di tre anni. Sempre nella notte tra l’11 ed il 12 febbraio, ad Empoli, i militari hanno sanzionato, per guida in stato di ebbrezza alcolica un 20enne che è stato controllato alla guida di una autovettura con un tasso di 0,67 g/l (alla prima prova) e 0,68 g/l (alla seconda prova), con conseguente ritiro della patente di guida e perdita totale dei punti trattandosi di patentato da meno di tre anni.

Nella notte tra il 12 ed il 13 febbraio, a Vinci, i militari hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 18enne trovato in possesso di 0,3 grammi di cocaina, 19,75 di hashish ed un bilancino di precisione, la cui posizione ed effettiva responsabilità sono al vaglio dell’autorità giudiziaria (ancora in fase di indagini) e saranno oggetto del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore della persona sottoposta ad indagini. Sempre nella notte tra il 12 ed il 13 febbraio, a Vinci, i carabinieri hanno segnalato alla prefettura di Firenze, per detenzione di stupefacenti per uso personale, un 21enne trovato in possesso di 3 grammi di hashish.

Nella giornata di ieri, i carabinieri della stazione di Castelfiorentino, a seguito di mirati controlli alla stazione ferroviaria hanno arrestato un 22enne albanese che era già stato espulso dal territorio nazionale nel 2019 con decreto della prefettura di Firenze con divieto di potervi fare ritorno per anni tre. L’arrestato è stato poi trattenuto nelle camere di sicurezza per essere poi accompagnato, nella mattinata odierna, al tribunale di Firenze per la celebrazione del processo con rito direttissimo e l’avvio delle procedure per una nuova espulsione dal territorio nazionale.