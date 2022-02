Una porzione di tetto è crollata in un edificio di via Buozzi a Fucecchio. A dare l’allarme, ieri 13 febbraio, è stato il proprietario, che ha chiamato i vigili del fuoco per un sopralluogo.

Nell’appartamento sopra a un negozio, in quel momento non c’era nessuno e i vigili del fuoco hanno transennato la zona in attesa della messa in sicurezza. Sul posto anche una squadra di tecnici del Comune.

Foto 2 di 2



(Notizia in aggiornamento)