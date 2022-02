Liti tra vicine di casa e in famiglia: arriva la polizia

Due interventi della polizia a Pisa.

Uno ieri sera (13 febbraio) poco dopo le 21, a Cisanello quando una volante della questura è arrivata, dopo la richiesta arrivata al 112 per un diverbio tra vicine di casa. Il litigio era scaturito perché una delle due aveva danneggiato la recinzione in comune che delimita il confine delle due proprietà e dopo essere stata richiamata a fare più attenzione, le due si sono offese reciprocamente. I poliziotti hanno riportato la calma, verificato che si era trattato di lite solo verbale benché dai toni accesi, invitato le parti a tenere atteggiamenti vicendevolmente più rispettosi e hanno informato le due donne dei propri diritti.

Poco dopo, erano passate le 22, una pattuglia della squadra volante è intervenuta a Tirrenia per lite in famiglia. Una 32enne di origine maghrebina ha raccontato agli agenti di essere stata aggredita dal compagno, un cittadino dell’Est Europa di poco più grande, che nella serata a suo dire aveva assunto sostanze alcooliche. L’uomo dopo aver danneggiato alcune suppellettili del proprio appartamento, aveva costretto la donna ad uscire fuori dall’abitazione. Sul posto la donna veniva identificata e soccorsa dal 118, nel frattempo fatto intervenire a richiesta dei poliziotti, perché dolorante alla mano, facendo intendere di non voler procedere nei confronti dell’uomo. Quest’ultimo all’arrivo della pattuglia della polizia si era già allontanato dall’abitazione. La donna è stata informata dei propri diritti, i compresa la possibilità di essere accompagnata in una struttura protetta, possibilità che la stessa ha escluso, anche perché a suo dire il marito smaltiti i fumi dell’alcol sarebbe rientrato a casa senza creare più problemi. Le ricerche in zona dell’uomo, che probabilmente a dire della moglie era ospite temporaneo di qualche connazionale della zona, come aveva già fatto altre volte in passato, al momento sono risultate negative. I poliziotti prima di riprendere zona hanno avvisato al donna di riallertare il 112 per qualsiasi evenienza, informandola dei propri diritti.