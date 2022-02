Non si fermano all’alt e investono una donna per scappare, uno è ancora in fuga

All’alt della polizia, l’auto ha prima fatto per accostare e poi è scattata via all’improvviso, dando vita a un inseguimento nel centro di Pisa, finito con l’investimento di una persona e la fuga di uno degli occupanti dell’auto, al momento ricercato.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi 14 febbraio in zona stazione a Pisa, dove le pattuglie della questura erano impegnate in controlli straordinari del territorio insieme alle pattuglie del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato di Firenze, appositamente richieste dal questore perché specializzate nel controllo del territorio nelle zone “calde” delle città. E proprio una pattuglia del Reparto ha intimato l’alt a una Opel Corsa con tre persone a bordo che, dopo aver simulato di accostare per poi accelerare all’ improvviso, è fuggita contromano in via Cattaneo e poi è andata a sbattere contro lo scooter di una 44enne di Pisa, finita a terra.

I poliziotti sono riusciti a sventare il tentativo di fuga di due dei 3, bloccandoli nei pressi del luogo dell’incidente. Un’altra pattuglia subito inviata sul posto, ha prestato soccorso alla donna, cosciente e trasportata al Pronto soccorso di Cisanello dove la stanno medicando per le contusioni multiple rimediate nella caduta. All’interno dell’autovettura, gli agenti hanno trovato più di 2 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e circa 900 euro in banconote di diverso taglio, sequestrate perché ritenute frutto di spaccio.

I due, tunisini 20enni e già noti, sono stati portati in Questura e denunciati alla Procura della Repubblica per i reati di detenzione ai fini di spaccio e per lesioni dolose in danno della malcapitata donna investita. Avviate nei loro confronti le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale. L’autovettura utilizzata per la fuga, dopo i rilievi di rito con l’ausilio della polizia municipale, è stata sequestrata. Il terzo complice è riuscito al momento a fuggire ma sono ancora in corso le ricerche.