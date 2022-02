Omicidio di Orentano, chiesti 30 anni per Lupino

La sentenza per Francesco Lupino è attesa a giorni. Oggi 16 febbraio, però, per l’assassino reo confesso di Khrystyna Novak, il pubblico ministero ha chiesto 30 anni. Una richiesta che fa paura a Lupino (difeso dall’avvocato del foro di Prato Antonio Bertei), pesantemente provato dalla prospettiva, a 50 anni, di restare in carcere per i prossimi 30.

Lupino, in carcere c’è dalla scorsa estate. Era il 17 giugno infatti quando, dopo 9 ore di interrogatorio, agli inquirenti aveva confessato: “Sono stato io, sono stato io. Si l’ho ammazzata, ho preso la pistola e ho sparato, l’ho uccisa io”. Era novembre quando la polizia è arrivata nella corte di Orentano di Castelfranco di Sotto per arrestare il compagno della Novak per questioni di droga (qui). L’ultima sera, quella, in cui qualcuno ha visto viva la ragazza. Colpevole, sarebbe questo il movente, di voler raccontare le attività che il compagno Airam Negrim Gonzalez intratteva con Lupino.

Solo a maggio, dopo lunghe ricerche, il corpo della 29enne è stato trovato in un casolare poco lontano da dove il suo cellulare aveva smesso di funzionare.