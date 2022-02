Si accascia in strada e muore

La tragedia si è consumata questa mattina (16 febbraio) intorno alle 9. Un malore fatale, avvenuto per strada a Saline di Volterra, in via Traversa.

L’uomo, un anziano di 93 anni, si è accasciato, privo di sensi, ma quando sul posto sono arrivati i soccorsi ormai ogni tentativo di rianimare l’anziano sono stati vani.

Il medico del 118 ha solo potuto constatare il decesso.