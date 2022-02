Verificano il green pass, scoprono che è ricercato

Lo hanno trovato al bar, con green pass regolare, ma i militari della guardia di finanza di San Miniato lo hanno arrestato, eseguendo un provvedimento di esecuzione pena. A finire in manette un 60enne italiano.

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio per vigilare sull’osservanza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid 19, una pattuglia ha proceduto all‘identificazione di alcuni avventori di un bar di Santa Croce sull’Arno per verificare il regolare possesso del green pass.

Insospettiti dal comportamento di uno dei clienti, i militari della Compagnia hanno proceduto ad un accurato controllo tramite le banche dati delle forze di polizia, che ha permesso di riscontrare l’esistenza di un ordine di carcerazione per cumulo di pene, emesso nel gennaio 2021 dalla procura della Repubblica di Pisa e non ancora eseguito.

L’uomo, infatti, pluripregiudicato per furto aggravato, ricettazione, porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso, lesioni personali ed inadempiente a plurimi provvedimenti di sicurezza del questore, risultava da tempo irreperibile, riuscendo in tal modo a sfuggire per più di un anno alla carcerazione. Date le circostanze, i finanzieri lo hanno arrestato e portato al carcere Don Bosco di Pisa.