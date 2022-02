“Ha diritto al rimborso di 713 euro, ci fornisca i suoi dati bancari”: mail truffa a nome dell’Inps

I truffatori non vanno mai in vacanza. Un nuovo caso di truffa on line è la mail a nome dell’Inps per svuotare i conti correnti delle vittime. L’invito a diffidare di queste comunicazioni che altro non sono che un nuovo caso di phishing, è lo stesso istituto di previdenza.

Nel messaggio si legge come ottenere il rimborso, tramite bonifico, di versamenti effettuati e vengono chiesti i dati bancari.

“Con la presente comunicazione la informiamo che il nostro sistema automatico Inps ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti e le condizioni per recuperare l’importo di 713 euro sulle tasse o contributi pagati nell’anno 2021 – si legge nel messaggio fraudolento -. Tuttavia, abbiamo provato ad effettuare il pagamento dell’importo indicato tramite bonifico bancario ma l’operazione non è andata a buon fine perché i suoi dettagli bancari che sono nel nostro possesso risultano errati o incompleti. Per completare il processo di pagamento la invitiamo a visitare il nostro sito per aggiornare le sue coordinate bancarie”.