Intossicati dal gas, 4 in camera iperbarica

Intossicazione da gas nella notte appena trascorsa, tra 16 e 17 febbraio, in un’abitazione a San Giuliano Terme, in località Ghezzano.

Una famiglia intera, composta da quattro persone, è finita in ospedale.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa e la Pubblica Assistenza di Pisa, con tanto di medico a bordo, che hanno trasferito gli intossicati al pronto soccorso di Cisanello, per poi essere trasferiti all’ospedale fiorentino di Careggi per il trattamento in camera iperbarica.

I pazienti, fa sapere l’Asl, sono neurologicamente ed emodinamicamente stabili.