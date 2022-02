Scrive al fratello che vuole uccidersi, minorenne ritrovata dalla Polfer

Una giovane madre, nel pomeriggio di martedì si è rivolta agli agenti della Polfer di Pisa perché la figlia 14enne si era allontanata da casa dopo aver manifestato intenti suicidi tramite messaggi telefonici inviati al proprio fratello. Immediatamente è scattata una ricerca a tappeto sia nella stazione di Pisa che in quelle limitrofe.

Gli agenti hanno cercato di mettersi in comunicazione telefonica con la giovane e, una volta instaurato il contatto, senza mai chiudere la conversazione, ascoltando in sottofondo i messaggi diffusi, sono riusciti a capire che si trovava in una stazione.

I poliziotti hanno poi convinto la giovane a parlare con un addetto delle ferrovie e sono così venuti a conoscenza che si trovava ad Empoli. La ragazza è stata successivamente accompagnata dal ferroviere alla stazione di Pisa centrale dove l’aspettava la madre alla quale è stata affidata.

Nella stessa serata gli agenti della Polfer hanno rintracciato un’altra ragazza 13enne, che si era allontanata da una comunità del grossetano, mentre tentava di prendere un treno diretto a Firenze. La giovane è stata condotta negli uffici Polfer dove è stata confortata e offerto un pasto caldo. Affidata ad una comunità di Pisa la minore, prima che gli agenti si allontanassero, è corsa loro incontro per abbracciarli. Il giorno successivo uno dei poliziotti, al termine del proprio turno di servizio, colpito da quell’abbraccio, come aveva promesso alla giovane, si è recato nella comunità per un saluto, con l’impegno di ripassare nei giorni seguenti.