Focolaio Covid all’ospedale di Volterra: stop a nuovi ricoveri

Focolaio Covid nel reparto di medicina generale all’ospedale Santa Maria Maddalena di Volterra.

“Il personale, oltre ad essere sottoposto ogni 7 giorni ad uno screening, è stato nuovamente invitato al rispetto delle procedure aziendali e all’utilizzo corretto dei dispositivi di sicurezza – si legge in una nota della Asl Toscana nord ovest – Inoltre, fino alla progressiva dimissione o negativizzazione dei pazienti e alla conseguente sanificazione degli ambienti, non verranno effettuati nuovi ricoveri. Infine, è stata creata una zona filtro in ingresso e in uscita. Confidiamo, visto il previsto calo dei ricoveri negli ospedali limitrofi, che la situazione possa normalizzarsi entro breve”.

“L’esperienza vissuta in questi due difficili anni e gli studi epidemiologici ci dicono che nella maggior parte dei casi il virus è stato portato all’interno dei reparti dall’esterno – aggiunge l’Asl -. E in merito al fatto che l’ospedale di Volterra non è strutturato per fronteggiare i ricoveri Covid, a quanto ne sappiamo nessun ospedale era strutturato per ricoveri Covid, ma quando è stato necessario tutti si sono organizzati per far fronte all’emergenza, sia i presidi provinciali, sia quelli più periferici come l’ospedale di Barga”.