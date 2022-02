Furti in aziende, in 4 nei guai per ricettazione

Eseguito decreto di perquisizione a carico di quattro persone indagate per ricettazione: rinvenuto materiale asportato nel corso di diversi furti.

I carabinieri della stazione di Barberino Tavarnelle, dopo una serie di accertamenti mediante l’analisi dei controlli del territorio, delle immagini di videosorveglianza connesse a furti commessi tra i gennaio e febbraio 2022 in danno di aziende del territorio, hanno dato esecuzione, su delega della procura della Repubblica di Firenze, ad una serie di perquisizioni nel comune di Castelfiorentino.

Le attività hanno consentito di deferire quattro cittadini rumeni, dai 22 ai 50 anni, trovati in possesso di refurtiva relativa ad almeno cinque furti commessi in danno di aziende in Barberino Tavarnelle e Gambassi Terme. La gran parte del materiale rinvenuto (del valore complessivo di circa 25mila euro) è stato restituito agli aventi diritto.