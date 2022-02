Studenti in corteo imbrattano la facciata dell’Inail

Imbrattano la facciata dell’Inail con scritte e lancio di palloncini con all’interno liquido colorante. E’ successo oggi (18 febbraio) alle 9 in piazza XX settembre a Pisa si sono radunati circa 400 studenti, che poi sono andati in via Benedetto Croce davanti al liceo Classico, poi piazza Guerrazzi, ponte della fortezza. Il corteo ha sostato davanti alla Prefettura e ha fatto una lunga sosta davanti Inail dove hanno imbrattato la facciata con scritte e lanci di palloncini contenenti liquido colorante, per concludersi alle 13 in piazza Martiri della Libertà.