Armato di coltello tenta di rapinare il negozio di alimentari: messo in fuga dal titolare

Nel tardo pomeriggio di ieri (18 febbraio), tra le 19,30 e le 20, un malvivente con il volto coperto e armato di coltello ha tentato di rapinare il negozio di alimentari e tabacchi in località Dreoli a Massarella di Fucecchio che si trova poco fuori dell’abitato lungo via delle Cerbaie.

Il titolare, non nuovo ad esperienze del genere, non si è fatto intimorire ed è riuscito a far desistere il malvivente, che come detto era munito di un coltello mostrando il quale pretendeva l’incasso. Il rapinatore è uscito dal negozio senza ottenere quanto richiesto e si è allontanato alla guida di un utilitaria, di colore scuro. L’esercizio commerciale di Dreoli alcuni anni fa era stato oggetto di una rapina da parte di un malvivente che aveva puntato una pistola contro il titolare. L’episodio di ieri (19 febbraio) ripropone il problema e soprattutto le preoccupazioni degli abitanti delle frazioni collinari per la sicurezza sempre più minata anche dal fenomeno dello spaccio nei boschi delle Cerbaie e tutte le problematiche al seguito. Negli anni passati le frazioni di Massarella e Torre sono state oggetto di una nutrita escalation di furti nelle abitazioni che di recente si era un po’ affievolita. In queste ultime settimane le due frazioni collinari sono tornate nel mirino dei malviventi.