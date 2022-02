Beccato con 47 ovuli di eroina e arrestato

I militari dell’Arma di Pontedera, durante un servizio di controllo del territorio, lo hanno beccato con 47 ovuli di eroina, quasi 6 etti di droga, e per il pusher si sono aperte le porte del carcere di Pisa.

A finire in manette è stato uno spacciatore 32enne. Dalla perquisizione sono saltati fuori anche un bilancino di precisione, materiale per tagliare e confezionare la droga e 1900 euro in contanti, probabile provento dell’attività dello spaccio.

Droga e soldi s0ono stati sequestrati, mentre l’uomo è ora in cella al Don Bosco a disposizione dell’autorità giudiziaria.