Tenta di rapire un bimbo di 9 anni a Pisa: arrestato e portato in carcere

Ha chiamato il 112, raccontando ai poliziotti che mentre i suoi figli di 9 e 17 anni camminavano vicino alla Sesta Porta a Pisa tendendosi per mano, erano stati avvicinati da un uomo, che dopo aver osservato con insistenza il minore, improvvisamente lo aveva afferrato per un braccio strappandolo dalle mani della sorella, allontanandosi frettolosamente con il bambino per qualche metro.

La ragazza ha subito iniziato a gridare, e con l’aiuto dei passanti, è riuscita a riprendere il fratellino ed allontanarsi con lui in direzione della stazione.

La volante della questura è arrivata sul posto a sirene spiegate, e dopo aver cinturato la zona ha rintracciato l’uomo in via Quarantola. L’autore, riconosciuto dalla minore e successivamente identificato per un 52enne originario delle Filippine, in Italia attualmente senza fissa dimora, è stato arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona.

Il pm di turno, informato dei fatti, ha disposto che l’uomo fosse portato al carcere Don Bosco, dove sarà trattenuto in attesa dell’ interrogatorio di garanzia dove potrà fornire la sua versione dei fatti.

Peraltro l’ uomo sembrerebbe coinvolto anche in una vicenda dai contorni parimenti poco chiari: aveva pedinato una giovane ragazza di Pisa mentre la stessa si recava in una palestra cittadina, attendendola all’ esterno della struttura fino alla di lei uscita. Spaventata aveva allertato le forze dell’ ordine, che lo avevano identificato e denunciato alla procura della Repubblica.

Alle 16,20 di ieri una pattuglia della squadra volanti è invece intervenuta all’Esselunga, dove gli addetti alla vigilanza avevano individuato un uomo pisano, di 43 anni, che aveva tentato di rubare liquori per 400 euro nascondendoli.

Nella notte, sempre nel centro di Pisa, le forze dell’ordine hanno messo in campo servizi di controlli, con una task force con polizia, carabinieri, inclusi i Nas, guardia di finanza e vigili urbani. I controlli hanno riguardato il rispetto da parte degli esercizi commerciali e dei clienti delle prescrizioni governative in materia di contenimento della pandemia, nonché prevenire e reprimere tutte quelle condotte che violano sia norme di rilevanza penale che di rilevanza amministrativa e che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso del servizio sono state controllate 174 persone e 8 esercizi commerciali. Nel corso del servizio sono state riscontrate alcune violazioni in natura di sicurezza alimentare da parte di un locale pubblico, per cui è stata interessata l’Asl per le prescrizioni finalizzate a correggere le manchevolezze riscontrate.