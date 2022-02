Testai e Ramello: “Sicurezza, a Fucecchio manca un piano vero”

“La sicurezza è un diritto, lo pretendiamo”. Lo affermano Simone Testai, capogruppo di Forza Italia Fucecchio, e la consigliera comunale Sabrina Ramello, dopo la tentata rapina all’alimentari di Dreoli.

“Sono ormai anni, troppi anni che chiediamo più sicurezza sul territorio comunale, ma al di là di operazioni lampo – affermano – purtroppo manca un vero piano di repressione e prevenzione. Ieri sera si è verificata una tentata rapina in loc. Dreoli ai danni di una attività commerciale, dove due loschi individui incappucciati ed armati di coltelli hanno tentato di rapinare un esercizio commerciale. Questo ultimo episodio, fa seguito ad una raffica di furti in abitazione verificatesi sui territori di Torre e Massarella, numerosi e gravi come quelli del 2017. Le nostre frazioni collinari non possono essere luoghi in cui l’attività dello spaccio di stupefacenti la fa da padrona; come purtroppo avviene da anni attirando personaggi di qualsiasi natura, ovviamente inclini ad atti criminali; ma risorsa ambientale e naturalistica che la cittadinanza possa vivere e punto d’interesse a favore delle attività turistiche. Per questo per la sicurezza dei cittadini, non possiamo attendere ulteriormente, nell’attesa che si possano verificare anche episodi ben più gravi. Come forza politica pretendiamo e lo facciamo al alta voce, che vengano messi in campo tutte le azioni necessarie, va bene l’esercito che fa le esercitazioni, va bene la videosorveglianza, i gruppi di vicinato spontanei, le associazioni che puliscono i boschi; ma questo non basta; serve la presenza dello Stato; Fucecchio e le Cerbaie non sono Scampia, e non lo devono diventare”.

“Le proposte in favore della sicurezza, che abbiamo fatto nell’arco degli anni – spiega Testai -, sono state seppur con grave ritardo, talvolta condivise, pensiamo al daspo urbano, alla videosorveglianza con aree a sosta vietata, all’esercito; altre non condivise come l’istituzione del controllo del vicinato proposto nel 2016 e bocciato dal CC, ed il potenziamento della polizia municipale. Proprio su questa, comprendiamo lo stato di agitazione del corpo della polizia unionale, che a causa di scelte politiche sbagliate in dieci anni si è ridotta da 114 a 77 agenti, (Fucecchio ha visto dimezzare le unità di personale, raddoppiando il territorio di azione che comprende anche Cerreto) non riuscendo a coprire i servizi essenziali, figuriamoci la lotta alla criminalità che comunque anche con le esigue forze a loro disposizione cercano di portare avanti”.

Per Ramello: “a questo punto la realizzazione della Tenenza dei carabinieri deve essere la priorità dell’azione dell’amministrazione comunale, senza ulteriori indugi e ritardi. Non possiamo chiedere sempre agli altri di togliere le castagne dal fuoco. Bene continuare a stimolare la prefettura e le forze dell’ordine; per un maggiore impegno sul territorio; motivo per il quale abbiamo chiesto ai nostri rappresentanti (onorevole Mazzetti Erica e senatore Maurizio Gasparri) di interessarsi presso le strutture competenti; ma dobbiamo agire come amministrazione comunale con determinazione nel completamento della Tenenza dei Carabinieri, e nel potenziamento della Polizia Unionale che era una risorsa, ed oggi è per scelte politiche ed amministrative del Pd è ridotta al lumicino”.