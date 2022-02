Con l’auto contro un muro, grave un 21enne

E’ in gravi condizioni un ragazzo di 21 anni residente a Casciana Alta che nella serata di ieri (19 febbraio) attorno alle 22,30 è rimasto coinvolto in un incidente in via Volterrana a Capannori.

La sua auto è finita contro un muro e il conducente è rimasto incosciente ed è stato trasportato al pronto soccorso.