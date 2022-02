Dalle truffe ai furti, arresti e denunce nei controlli della polizia

Notte impegnativa a Pisa per la polizia.

La sezione catturandi della squadra mobile della ouestura ha rintracciato e tratto in arresto un 43enne di Pisa, ricercato poiché colpito da revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso i primi di febbraio dalla procura di Como, dovendo espiare sei mesi di reclusione per truffa commessa nella provincia lariana. Dopo un passaggio negli uffici della Mobile per le formalità di rito e la notifica del provvedimento di cattura, è stato scortato al vicino carcere don Bosco dove sconterà la pena definitiva.

Le volanti hanno invece denunciato alla procura della Repubblica di Pisa un cittadino pisano 43enne e un coetaneo di origine sudamericana, sempre residente in città, entrambi con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, perché al termine degli approfondimenti investigativi sarebbero stati individuati quali gli autori del reato di furto aggravato commesso a novembre dello scorso anno alla farmacia Landini, sulla via Aurelia.

Nella serata di ieri si sono svolti a Pisa, specificatamente nell’area di Piazza delle Vettovaglie, Piazza Dante, Piazza dei Cavalieri, Borgo Stretto, Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre, Via San Martino, Corso Italia, nella zona della Stazione Centrale e sui Lungarni, specifici servizi di controllo del territorio interforze, coordinato dalla Questura e con la partecipazione di personale della Polizia di Stato, dell’ arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, per assicurare il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni restrittive adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e prevenire e contrastare tutte le condotte deteriori connesse alla c.d. ‘movida’ che possono creare pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso del servizio sono state contestate le violazioni relative al divieto di vendita di bevanda alcolica a minori ed il divieto di vendita di bevanda alcolica in violazione della vigente Ordinanza Sindacale, nei confronti di un 30enne di origine bengalese, che vendeva alcolici illegalmente, in maniera ambulante, nella zona di piazza Dante. Al termine dello specifico servizio sono state identificate e controllate 138 persone e controllati 12 esercizi commerciali.