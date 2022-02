Droga, al setaccio la zona delle Cerbaie: raffica di ritiri di patenti agli assuntori

Controlli serrati durante la notte del fine settimana nell’Empolese – Valdelsa.

Task force dei carabinieri per prevenire e reprimere lo spaccio di droga e le violazioni alle norme di ordine e sicurezza pubblica anche alla luce delle graduali riaperture di locali da ballo e di centri di aggregazione giovanile.

Gli uomini dell’arma hanno predisposto numerosi servizi per assicurare un monitoraggio costante delle condizioni di sicurezza dei cittadini.

Lo scorso venerdì (18 febbraio) a Fucecchio, i militari hanno segnalato alla prefettura di Firenze un 32enne che è stato controllato in via Provinciale Romana Lucchese, nella frazione delle Vedute, area boschiva delle Cerbaie, alla guida della propria autovettura e trovato in possesso di 5 grammi di marijuana, con conseguente ritiro della patente di guida.

Sabato, sempre a Fucecchio, con il rafforzamento dei controlli nell’area boschiva delle Cerbaie anche con l’ausilio di una unità cinofila antidroga del Nucleo carabinieri di Firenze, i militari hanno segnalato alla prefettura di Firenze un 27enne che è stato fermato e controllato in via Pesciatina alla guida della propria autovettura e trovato in possesso di 0,25 grammi di cocaina, con conseguente ritiro della patente di guida. Segnalata alla prefettura di Firenze anche una 37enne che è stata fermata e controllata in via del Forrone alla guida della propria autovettura e trovata in possesso di 0,45 grammi di cocaina, con conseguente ritiro della patente di guida. A finire nei guai, segnalato. anche un giovane residente nell’Empolese Valdelsa che, fermato e controllato in quell’area boschiva, è risultato inottemperante alle prescrizioni impostegli dall’autorità giudiziaria, essendo sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Nella notte fra sabato e domenica, a Vinci, i militari hanno segnalato alla prefettura di Firenze un 21enne che è stato fermato e controllato a Petroio e trovato in possesso di 0,23 grammi di cocaina.

A Montaione, nella mattinata di ieri, i militari hanno arrestato un 29enne originario del Marocco che in preda ad una alterazione psicofisica, ha prima litigato con un altro cittadino straniero e dopo lo ha inseguito sino a casa tentando di accedervi infrangendo una porta a vetri condominiale per poi fuggire. All’arrivo dei militari, allertati dai condomini e da alcuni cittadini, ha opposto resistenza al controllo, per poi essere infine arrestato per violazione di domicilio aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, senza che alcuno abbia riportato lesioni. Per il suo stato di grave alterazione, su richiesta dei militari, è stato visitato dai sanitari del 118 che hanno deciso per un suo ricovero precauzionale all’ospedale di Empoli dove è stato piantonato dai militari della compagnia di Empoli per poi essere accompagnato, nella mattinata odierna, al tribunale di Firenze per essere giudicato con rito direttissimo. L’uomo, inoltre, è stato anche denunciato quanto irregolare sul territorio nazionale e recidivo, poiché già denunciato per il medesimo reato e dal medesimo reparto lo scorso 27 gennaio. La sua posizione è adesso al vaglio.