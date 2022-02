Non si arresta a Fucecchio il fenomeno del collocamento improprio dei rifiuti al di fuori del ciclo del sistema porta a porta che ne permette in parte il recupero, ed in alcuni casi, come la plastica, il reimpiego anche in piccole strutture di utilizzo pubblico, come panchine, altalene e giochi per bambini nelle aree verdi.

I cestini e gli spazi adiacenti alle campane per la raccolta del vetro continuano ad essere presi di mira da coloro che non intendono adeguarsi al sistema di raccolta differenziata ormai in vigore a Fucecchio ed in tutto il circondario dell’Empolese Valdelsa da oltre un decennio e con risultati positivi per quanto concerne sia il recupero e sia il riutilizzo dei rifiuti.

È il caso della campana per la raccolta del vetro in via Fucini attorno alla quale viene abbandonato di tutto, e che da un po’ di tempo è diventata una discarica a cielo aperto di qualsiasi genere di rifiuto domestico oltre a non rappresentare ovviamente una bella cartolina per l’immagine della città. Sarà per la sua posizione un po’ defilata, a margine di un campo sulla destra in uscita dal centro, che l’area adiacente a quella campana induce qualche automobilista di pochi scrupoli a fermarsi e scaricarci ciò che non gli serve più, tanto poi qualcuno penserà a rimuoverlo.

Comportamenti che però costano cari all’intera comunità, in primis dal punto di vista dell’impatto ambientale e dell’inquinamento, e secondariamente dal punto di vista prettamente economico, in quanto il servizio ricade poi sui costi complessivi della Tariffa di igiene ambientale (Tari).

Ad onor del vero, infatti, ogni tardo pomeriggio personale della ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti è presente in zona per recuperare ciò che gli incivili lasciano da ogni parte, compreso lo svuotamento dei cestini all’interno dei quali vengono gettati i rifiuti che invece andrebbero collocati negli appositi contenitori nei giorni di raccolta.

Nonostante gli sforzi degli addetti ai controlli, polizia locale in primis, che ci risulta abbia fatto e continui a fare servizi mirati per cercare di arginare il fenomeno e risultano elevati anche diversi verbali, la brutta abitudine di coloro che non vogliono adeguarsi alle buone regole del vivere civile non si arresta.

Proprio per cercare di contrastare questo triste fenomeno e queste brutte abitudini che non riguardano solo Fucecchio ma tutti i comuni del circondario Empolese e della Valdelsa, questa mattina ad Empoli entrano in funzione le telecamere di video sorveglianza mobile E-Killer collocate in vari punti della città che permetteranno di monitore a turno i punti più critici e riprendere gli autori degli abbandoni per essere poi sanzionati.