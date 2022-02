Treno vandalizzato, Forza Italia: “Pene severe”

Ecco come si presentava ieri il regionale 18251, in partenza da mezzanotte e 40 da Firenze Santa Maria Novella e diretto a Pisa Centrale, senza contare altre carrozze piene di graffiti e gli interni di alcune carrozze che erano sporche e piene di rifiuti, al punto che due su una composizione di sei elementi erano completamente vuote.

“Aldilà della sicurezza verso i passeggeri che spero Trenitalia abbia accuratamente verificato, c’è da chiedersi se non c’era un altro treno da destinare a quei pendolari che finiscono di lavorare tardi e che hanno necessità di prendere un treno per tornare a casa o forse per Trenitalia i pendolari della sera sono figli di un Dio minore? Purtroppo non è la prima volta che assistiamo a treni sporchi e vandalizzati – sottolinea Diego Crocetti, coordinatore di Forza Italia Capraia e Limite -, in particolar modo lo sono i treni diretti a Pisa e Siena; I controlli purtroppo mancano e anche quando viene sorpreso qualcuno a sporcare o a vandalizzare un treno, viene bonariamente invitato dal capotreno a non farlo più, come un ragazzino sorpreso a fare una marachella, anche se il danno è infinitamente maggiore perché chi prenderà il treno dopo lo troverà inservibile.

Chiediamo che a fronte di investimenti in nuovi treni, si aumenti anche la protezione e la sicurezza sui treni stessi con pene esemplari, per chi sporca, deturpa o danneggia; perché i soldi dei contribuenti oltre ad essere ben spesi, devono essere salvaguardarti dall’inciviltà altrui”.