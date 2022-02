Lutto per la morte dell’ex presidente dell’associazione combattenti e reduci Luigi Melai

Lutto nella sezione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri sezione di Montopoli Valdarno per la morte di Luigi Melai, veterano dei bersaglieri pisani.

“Piano piano sopraffatti dagli anni – è l’annuncio – gli ultimi combattenti della seconda guerra mondiale in silenzio ci stanno lasciando, come in silenzio tornarono dal fronte – quelli più fortunati – ma pronti a rimboccarsi le maniche per ricostruire l’Italia. Fra costoro il veterano dei bersaglieri pisani Luigi Melai, che oggi ha terminato la sua lunga e entusiasmante corsa. Inquadrato nel terzo Reggimento bersaglieri partecipò al secondo conflitto mondiale, quindi internato in un campo di lavoro in Germania”.

“Ex presidente dell’associazione combattenti e reduci – spiegano dalla sezione – ha fatto parte fin dalla sua costituzione della Anb sezione di Montopoli Valdarno con la quale sempre in prima fila e con immutato spirito di corpo ha partecipato a innumerevoli iniziative e raduni dell’associazione. I bersaglieri della sezione di Montopoli lo ricordano con grande affetto e in questo triste momento fraternamente si stringono intorno alla famiglia”.

La cerimonia funebre si terrà alla chiesa delle Capanne di Montopoli Val d’Arno domani (23 febbraio) alle 15.