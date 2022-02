Bimbo cade in casa a Santa Croce sull’Arno, allertato Pegaso

E’ caduto in casa, mentre stava giocando a un passo dai genitori. Quando, però, lo hanno visto, con una ferita profonda alla fronte, i genitori hanno preso il figlio di neppure due anni e lo hanno portato di corsa alla sede della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno che è proprio lì vicina.

L’incidente in casa è accaduto attorno alle 16 di oggi 23 febbraio. I soccorritori, preoccupati anche per l’età del bambino, lo hanno subito soccorso e poi hanno ritenuto necessario allertare l’elisoccorso Pegaso. Il bambino non ha mai perso conoscenza ed è stato trasportato all’ospedale Careggi di Firenze.

(Notizia in aggiornamento)