Sorelline morte in FiPiLi, assolto il padre. Il camionista farà ricorso

Avrebbe dovuto aspettare di avere la strada libera. Per questo il tribunale di Pisa ha condannato l’autista del camion per l’incidente nel quale morirono Clara e Rachele, 6 e 9 anni di Cascina. Erano in auto con il padre, medico che lavorava nel Cuoio, quando l’auto impattò contro il mezzo pesante sulla FiPiLi, all’altezza di Montopoli Valdarno e per loro non ci fu scampo (la cronaca).

Dopo le indagini, la procura aveva chiesto e ottenuto il processo per il padre delle sorelline e per l’autotrasportatore rumeno che guidava il mezzo pensante. La giudice ha deciso di far assolvere il padre delle bambine, 62 anni, perché il “fatto non sussiste” e condannare il camionista di 46 anni per omicidio colposo stradale a 6 anni di reclusione con patente sospesa per 4 anni. Il suo legale ha già detto che farà appello.

Decisiva la ricostruzione fatta dal consulente nominato dal Tribunale che assegnava una responsabilità precisa all’autista del mezzo pesante (questa). Il medico non riuscì ad evitare il Tir e lo centrò nello spigolo posteriore sinistro mentre su un’altra auto, rimasta bloccata nella coda provocata dall’incidente, c’era la madre e moglie, nel processo ma solo come parte offesa.