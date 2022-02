Trasporto pubblico locale, alta adesione allo sciopero

Oggi (25 febbraio) sciopero nazionale di 24 ore di tutto il settore del trasporto pubblico locale, in Toscana interessati autobus e la tramvia di Firenze. Un’agitazione indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal per protestare contro il rifiuto delle associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav di entrare nel merito di una reale trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl) e per il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali.

Alta l’adesione allo sciopero in Toscana: nel turno della mattina, media regionale al 75%, con punte oltre il 90% a Pisa, Firenze e Grosseto. Lo sciopero si è reso necessario, per i sindacati, per dare a cittadini e lavoratori un trasporto pubblico più sicuro, di qualità, accessibile per tutti. Ma anche per garantire un salario più dignitoso, che dia futuro ai giovani e salvaguardi i più anziani. “Siamo consapevoli che ogni giornata di sciopero è un pesante sacrificio per i cittadini utenti e i disagi sono ancora più pesanti a livello territoriale ma allo stesso tempo rivendichiamo il giusto adeguamento salariale per circa 6000 lavoratori impiegati in Toscana in questo settore e insieme la sicurezza e il diritto a un servizio di qualità per tutti i cittadini. Per questo chiediamo l’intervento della Regione presso la Conferenza Stato Regioni e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.

Stamani si è tenuto un presidio di sindacati e lavoratori a Firenze sotto la sede della Prefettura (dove poi è stata ascoltata una delegazione di sindacalisti). Analoghe iniziative si sono svolte negli altri capoluoghi della Toscana.