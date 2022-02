Fermato a Scandicci e denunciato, aveva 35 grammi di hashish

La lotta alla droga non si ferma.

Nella serata di ieri (25 febbraio) i carabinieri di Scandicci, nell’ambito delle predisposte attività di controllo del territorio anche orientate al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani, hanno denunciato un 20enne scandiccese che deteneva circa trentacinque grammi di hashish.

I militari hanno notato il giovane che effettuava alcuni movimenti sospetti vicino all’area tramviaria della fermata Aldo Moro. Dalle verifiche successive, lo stesso è stato prima trovato in possesso di una dose di hashish e poi, a seguito di accertamenti più approfonditi nel suo domicilio, di ulteriori 35 grammi della stessa sostanza, oltre ad una dose di marijuana e materiale per il confezionamento.

L’attività è stata effettuata dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Scandicci.

Invece, i carabinieri della Stazione di Impruneta, hanno tratto in arresto un 34enne cittadino polacco che, fermato nel centro dell’abitato, al termine delle procedure di identificazione, risultava destinatario di un mandato di arresto europeo richiesto dalle autorità polacche per il reato di truffa. Lo stesso è stato portato in carcere a Sollicciano.