“Siamo un popolo innocente”: il grido d’aiuto degli ucraini a Pisa

Urlavano “Putin satana“, fra le mani cartelli dalle scritte Stop crime! e bandiere giallo blu: i colori della loro nazione, l’Ucraina.

Erano in circa 250 le persone, in prevalenza immigrati dalla nazione sotto attacco russo, che stamani (domenica 27 febbraio) si sono riunite davanti al municipio di Pisa per chiedere il sostegno concreto dell’Italia e l’intervento della Nato per fermare la guerra.

“L’Ucraina ha bisogno di voi italiani. La Russia sta bombardando un popolo innocente! E’ guerra” si leggeva su uno striscione, mentre nell’aria risuonava l’inno ucraino.

Una manifestazione partecipata, che ha raccolto tanti ucraini residenti a Pisa e in altre parti della Toscana, tutti uniti in un unico obiettivo: ripristinare la pace nel loro paese.