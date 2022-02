Rientra e trova la porta spaccata, il furto di pomeriggio

Casa completamente a soqquadro, spariti i soldi e i gioielli. A trovare la brutta sorpresa, questa volta, è stata una signora di Castelfranco di Sotto, rientrata a casa intorno alle 17,30 di oggi 28 febbraio. Un furto in pieno giorno, quello subito dalla famiglia, che ha già sporto denuncia ai carabinieri e che dovrà passare ore a rimettere in ordine. E giorni con la paura di uscire di nuovo.

Il furto dovrebbe essere stato compiuto infatti attorno alle 16, in via Francesca sud. Quando la proprietaria di casa è rientrata, ha trovato la porta spaccata e poi si è accorta che era rotta anche la finestra dell’appartamento a piano terra. Una dinamica come tante, che lascia in chi la prova l’amaro e risveglia brutti ricordi e tanta solidarietà in chi lo ha già provato.