Ortopedia, a Fucecchio ripresa l’attività di chirurgia ambulatoriale

E’ ripartita da ieri mattina (1 marzo) l’attività di chirurgia ambulatoriale e Day Surgery in ortopedia protesica all’Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, in cui è stato nominato di recente il nuovo direttore, il dottor Simone Nicoletti.

La ripresa è stata avviata tempestivamente in seguito alle dimissioni di pazienti Covid e la chiusura di alcuni reparti dedicati presso il presidio ospedaliero di Empoli. Questo ha permesso il recupero di personale infermieristico impegnato nei mesi scorsi in quei reparti.

Al momento a Fucecchio sono garantiti gli interventi in Day Surgery, che non necessitano di ricovero ospedaliero e che consentono le dimissioni in giornata del paziente. Vengono effettuati tutti gli interventi di chirurgia della spalla, del gomito, dei tendini e del piede.

“Durante l’ultima ondata pandemica non è stato necessario trasformare il nostro ospedale in presidio per le cure intermedie lowcare per accompagnare i pazienti Covid alla guarigione e questo ci ha permesso di riprendere celermente le attività sospese”, afferma il sindaco Alessio Spinelli.

Prosegue anche l’attività di chirurgia protesica e al momento viene svolta in service all’interno delle strutture convenzionate con l’Azienda in attesa della riapertura totale dei reparti al San Pietro Igneo.

“Visto l’andamento decrescente del numero di ricoveri Covid auspichiamo nelle prossime settimane di ripartire anche con tutta l’attività protesica all’interno della nostra struttura – sottolinea il dottor Nicoletti- Con la riapertura totale dei posti letto presenti in ortopedia (30 posti letto per l’attività di ricovero) e il recupero del personale infermieristico sarà possibile una ripresa regolare della nostra attività. Il nostro obiettivo è cercare di recuperare il più possibile le liste di attesa sugli interventi programmati che durante la pandemia sono stati sospesi.“

“La ripartenza dell’attività chirurgica ambulatoriale è il segnale di una graduale ripresa alla normalità che permette di ritornare alla funzione originaria del presidio di Fucecchio che si configura come il focus hospital dedicato all’ortopedia”, conclude la dottoressa Silvia Guarducci.