Tre incidenti in un pomeriggio fra Pontedera e Ponsacco: tre i pedoni in ospedale

Tre incidenti stradali hanno caratterizzato l’attività della centrale del 118 di Pisa nel pomeriggio di oggi.

Il primo in ordine di tempo ha visto un investimento di un pedone sulla Toscoromagnola in località Chiesino a Pontedera. Cosciente, ma con un importante trauma cranico, è stato soccorso dalla Misericordia di Montecalvoli con infermiere a bordo, che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale di Cisanello. Sul posto anche i carabinieri.

Poco dopo due pedoni sono stati investiti da parte di un auto in viale della Rimembranza a Ponsacco. Sul posto la Pubblica Assistenza di Pontedera e la Misericordia di Peccioli con medico a bordo e la Pubblica Assistenza di Ponsacco. Fortunatamente il codice dlel’intervento è rimasto verde.

Sulla via delle Colline per Legoli in località Val di Cava a Ponsacco si sono invece scontrate un’auto e una moto. Sul posto la Misericordia di Peccioli con medico a bordo, la Misericordia di Forcoli ed è stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso 3. I feriti sono stati condotti in ospedale in codice giallo.