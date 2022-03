Colpo in banca per rubare la cassaforte… vuota

Hanno aperto la banca, si sono introdotti all’interno e sono persino riusciti a caricare la cassaforte in automobile in 120 secondi. Quando si sono allontanati e l’hanno aperta, però, l’hanno trovata vuota. Un colpo, quello, alla Banca del Credito Cooperativo di Cambiano di Corazzano di San Miniato, che sembra un film.

Nessun boato o esplosione nel cuore della notte, questa volta: intorno alle 3, i malviventi, più di due stando ai filmati della videosorveglianza, sono arrivati con il volto coperto e in mano un piede di porco, sono riusciti a forzare la porta antipanico dell’istituto e a portare via la cassaforte. La fretta (sono rimasti nell’edificio appena due minuti dopo che l’allarme è scattato) gli è però costata cara, visto che non solo non hanno portato via i soldi, ma hanno anche dovuto caricare la cassaforte.

Scaricata poco più avanti, dove l’hanno trovata i carabinieri della compagnia di San Miniato, ora impegnati nelle indagini. Di questo come di altri due furti simili per modalità, anche se differenti nell’esito (i due colpi hanno fruttato circa 30mila euro), a Crespina Lorenzana e a Santo Pietro Belvedere, nel comune di Capannoli. Banche di periferia, che richiedono un tempo tecnico per essere raggiunte, anche dai carabinieri. Un tempo che permette alla banda di far scattare l’allarme, prendere ciò che deve e poi scappare, per godersi il bottino una volta fermi. In genere, ma non questa volta. Anche per questo, la banda potrebbe decidere di colpire ancora.