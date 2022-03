Nel negozio a Pisa la base logistica dello spaccio: 4 arresti

Il negozio nel cuore di Pisa era la centrale dello spaccio. In quattro sono finiti in manette per mano dei carabinieri nell’ambito dell’operazione Macellaio 2021.

L’attività di indagine, iniziata nel mese di gennaio 2021 a seguito di riscontri informativi che indicavano la presenza di cittadini extracomunitari dediti all’attività di spaccio in alcuni esercizi commerciali di via Cattaneo a Pisa, gestiti da cittadini stranieri e costituenti basi per il confezionamento e la distribuzione delle sostanze stupefacenti che poi venivano spacciate nelle aree circostanti del centro cittadino e in particolare nella zona della stazione ferroviaria, gallerie Gramsci e piazza Vittorio Emanuele.

Le indagini, svolte anche mediante attività tecniche dalla sezione operativa del Radiomobile della compagnia carabinieri di Pisa a supporto di un’azione di monitoraggio del gruppo criminale composto da cittadini di nazionalità marocchina e tunisina, hanno permesso di individuare uno scenario criminoso con base logistica all’interno di uno specifico esercizio commerciale.

Nello specifico, lo stupefacente, secondo l’accusa, veniva immesso nella provincia di Pisa da un cittadino di origine albanese che lo cedeva a due cittadini di origine marocchina i quali, direttamente o mediante cessione agli altri soggetti di origini tunisine, provvedevano alla vendita al dettaglio nel centro cittadino, utilizzando come base logistica per il confezionamento dello stupefacente l’ esercizio commerciale.

L’attività investigativa, condotta dal mese di gennaio al mese di giugno 2021, che ha portato all’odierna esecuzione di 4 ordinanze della misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti di 3 cittadini magrebini ed 1 cittadino tunisino e alla notifica di 7 avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari (5 tunisini e 2 magrebini), durante tutte le sue fasi ha consentito, inoltre, a riscontro dell’operazione, di procedere all’arresto in flagranza di reato di 8 persone e al fermo di pg di altre 3, nonché al sequestro di 5,9 chili cocaina e la somma di 171.100 euro.