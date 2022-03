Condannato a Firenze e Prato, finisce a Sollicciano

I carabinieri di Lastra a Signa lo hanno arrestato ieri mattina (3 marzo), dando esecuzione ad un provvedimento della procura di Firenze.

A finire in manette è stato un 64enne italiano, già condannato con sentenze emesse dall’autorità giudiziaria di Firenze e Prato, di vari reati quali: furto aggravato, porto di armi od oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di chiavi alterati e grimaldelli e rapina commessi in Firenze e Prato tra gli anni 2012 e 2017.

L’uomo che dovrà scontare la pena residua complessiva di 5 anni, 1 mese e 18 giorni, è stato portato in carcere a Sollicciano.

Sempre ieri, nella serata i carabinieri della Stazione di Cerreto Guidi hanno arrestato un 26enne del luogo per evasione dagli arresti domiciliari.

Il giovane, che era agli arresti domiciliari quale misura cautelare per un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Pistoia per reati contro il patrimonio e la cui posizione, ancora al vaglio, è in fase di indagini per accertarne l’effettiva responsabilità e la fondatezza delle ipotesi d’accusa da vagliare nel corso del successivo processo, è uscito dalla propria abitazione, venendo intercettato, poco distante, da una pattuglia. Per il 26enne giudicato nella mattinata odierna con il rito direttissimo, arresto convalidato, disposti gli arresti domiciliari e chiesti i termini a difesa.