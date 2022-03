Muore in casa a 53 anni, lo trovano i vigili del fuoco

La tragedia a Empoli si è consumata oggi (4 marzo) nel pomeriggio. Quando i vigili del fuoco hanno sfondato la porta, su richiesta del 118, allertato da chi non riusciva a mettersi in contatto con un uomo, per entrare nell’abitazione, hanno trovato un corpo senza vita.

A niente sono valsi i soccorsi: il 53enne, era morto.

Probabile un malore, fatale, che non gli ha lasciato scampo.