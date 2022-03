Nuovo vandalismo al cimitero di Capannoli

Continuano gli atti vandalici al cimitero di Capannoli.

A denunciarlo sono Andrea Nardi, Mattia Cei e Giacomo Citi di Fratelli d’Italia

“È passato quasi un mese dalla nostra ultima segnalazione e, con grande rammarico, siamo costretti a denunciare ancora gli atti vandalici che continuano a registrarsi al cimitero di Capannoli – spiegano – Come è possibile notare dalla foto, qualche persona incivile continua ad agire impunita. Tutto questo è inaccettabile. In questo arco di tempo ci saremmo aspettati una reazione da parte dell’amministrazione, invece il nulla. Sindaco e vicesindaco sembrano proprio non interessarsi del problema”.

“A questo punto – concludono – è evidente che servano delle telecamere di videosorveglianza per inchiodare chi continua a prendere di mira le tombe dei defunti. Sollecitiamo, di nuovo, un intervento immediato dell’amministrazione per porre fine ai continui atti vandalici”.