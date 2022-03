Operazione antidroga a Vecchiano: due arresti

Operazione anti droga dei carabinieri di Pisa a Vecchiano. In manette sono finiti un 29enne ed un 30enne.

I militari del Radiomobile, con i colleghi di Migliarino Pisano e San Giuliano Terme hanno sorpreso il primo uomo in possesso di un blocco di hashish per quasi 27 grammi, della somma in contanti di 3870 euro e di un bastone di legno e il secondo uomo, che era sottoposto all’obbligo di presentazione alla pg ed era stato precedentemente arrestato poiché trovato con 38 involucri di cocaina e 17 involucri di hashish, in possesso di 28 involucri contenenti cocaina per quasi 27 grammi, di 13 involucri di hashish per 17 grammi, di 335 euro in contanti e di una fionda artigianale con pietre.

Lo stupefacente, il denaro e l’altro materiale sono stati sequestrati e gli uomini, arrestati, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dell’Arma.

I due verranno giudicati con rito direttissimo questa mattina (4 marzo).