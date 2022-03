Si accascia a terra mentre gioca a calcio, salvato giovane di Castelfranco di Sotto

Nel campo Santa Lucia di via di Chierichello a Pontedera si stava giocando la partita tra Amatori Staffoli e New Team Santa Lucia. D’improvviso, un ragazzo di 28 anni di Castelfranco di Sotto a quanto si apprende non direttamente coinvolto in un’azione di gioco, è caduto a terra, nel pomeriggio di oggi 5 marzo a Pontedera. Provvidenziale è stata l’entrata in campo, senza esitazione, dell’infermiere della squadra, che ha praticato un massaggio salvavita al ragazzo.

Sono stati attimi di paura, in cui si è temuto il peggio. Il ragazzo infatti, alla chiamata al 112, non era cosciente e non respirava. Il massaggio cardiaco subito abilmente praticato dai presenti, però, gli ha salvato la vita. Sul posto anche i carabinieri. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso di Cisanello, dove risulta essersi ripreso.