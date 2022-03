Entrano in casa mentre la proprietaria è a visitare la famiglia di un defunto: bottino magro e abitazione a soqquadro

Alla fine il bottino è stato di pochi spiccioli. Ma restano alle spalle i danni all’abitazione, totalmente messa a soqquadro, e il dispiacere di vedere la propria casa violata.

Ad essere colpita è stata la casa di Ponte a Egola di una donna di 79 anni, la signora Angela Maria Manfredini, madre della consigliera comunale di San Miniato Manola Guazzini, che si era recata a fare visita alla famiglia di un defunto.

Ignoti sono entrati nell’abitazione forzando una finestra laterale di un giardino che si affaccia su via Primo Maggio con un piede di porco o un attrezzo simile. L’infisso ha ceduto e, senza rompere vetri, i ladri sono entrati ed hanno agito indisturbati, buttando all’aria i materassi ed estraendo i cassetti dagli armadi per rovesciare il contenuto per terra, dal piano terra fino alla soffitta.

Scossa anche la consigliera Guazzini: “Cosa pensavano di trovare in casa di una donna di 79 anni con una pensione modesta? E infatti hanno rovistato dappertuto, fino in soffitta, aprendo anche tutti gli sportelli di cucina, il frigorifero, i mobili e rovesciando tutto a terra”. E a colpire, infatti, è in particolare la violazione della sfera privata, al di là dei danni effettivi provocati dal colpo.

Domani l’anziana, sconvolta per quanto accaduto, presenterà regolare denuncia del fatto ai carabinieri di Ponte a Egola.