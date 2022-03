Guerra Russia – Ucraina, l’agenzia nazionale per la cybersicurezza: “Pericolo di attacchi in Italia”

Alert da parte del Csirt, Secondo l’agenzia nazionale per la cybersicurezza il pericolo di atttacchi in Italia sarebbero gli enti governativi e le aziende sanitarie, ospedali e Asl, in relazione agli interventi di accoglienza e sostegno rivolti ai profughi ucraini.

“La recente grave crisi ucraina richiede a tutte le istituzioni e agli obiettivi sensibili, quali anche le aziende e le strutture sanitarie – raccomanda il Csirt – di prestare massima attenzione e di monitorare in tempo reale i sistemi di sicurezza informatica per scongiurare possibili attacchi informatici”,

“Alzare al massimo i livelli di sicurezza – si spiega -, massima attenzione alla posta elettronica, all’antivirus, ai siti esposti verso l’esterno. Purtroppo, anche queste, sono azioni di guerra”.